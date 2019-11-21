Дальневосточный гектар стал свалкой

В Долинском районе Сахалина прошла проверка поля в селе Сокол. Недавно площадку отдали под «дальневосточный гектар», но вот местные жители помнят ее совсем в другом качестве и не спешат расставаться с привычками, сообщает DEITA.RU.

Как пишет местное издание Сахалин.инфо, поле в селе Сокол долгое время считалась у местных жителей свалкой, куда они привыкли уносить отходы. Кроме того, с поля мусор регулярно убирали и даже ставили контейнеры на эту площадку.

Позже площадку отдали под «дальневосточный гектар», и его новый владелец попросил убрать мусорные баки. Однако, сельчане увидели, что ни стройки, ни посадок на участке долгое время не происходит, и стали снова бросать мусор на привычную им точку. Только теперь нет ни баков, ни исправно работающего мусоровоза.

При этом поле до сих пор не огорожено и не имеет никаких опознавательных знаков. Более того, места под новую контейнерную площадку в селе нет.

Сейчас депутатская комиссия совместно с местными жителями взялась решать проблему установки новых контейнеров и поиска площадки для создания отдельной свалки вне гектара.

Напомним, что в Приморье тоже поступают жалобы на свалки, мусор из Находки, к примеру, не вывозится совсем.

«Просто задыхаемся от антисанитарии и мусорного духа повсюду», - жаловались местные жители. Стоит отметить, что подобные жалобы приходят в редакцию DEITA.RU достаточно часто.

Александра Маслова