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Дальневосточный губернатор уйдет в отставку: источник

Кресло

Первым кандидатом на отставку в близящейся ротации губернаторов стал глава Еврейской автономной области Александр Ливенталь, сообщает DEITA.RU по материалам РБК.

Как подтвердили РБК несколько источников, связанных с администрацией президента, закрытые опросы показали низкий рейтинг доверия населения к главе региона. Само по себе отношение жителей к губернатору для депрессивного региона дело обычное.

Но наступает момент, когда руководителя надо менять, с прицелом на осеннюю избирательную кампанию будущего года. Нужно «раскрутить» нового врио, показать населению, что он что-то хочет и может сделать, пользуется поддержкой со стороны федеральных властей. Года, как правило, для этого достаточно.

Отношение населения к нынешнему главе Еврейской автономной области возникло не сразу и не сейчас. Еще по итогам весенних опросов Левинталь вошел в десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей. Из этой десятки в отставку уже отправлены семеро, трое — Левинталь, Сергей Гапликов (Коми) и Игорь Орлов (Архангельская область) — на сегодняшний день продолжают занимать свои посты.

По словам источников РБК, в числе возможных кандидатур на должность врио губернатора ЕАО рассматривается член Совета Федерации от Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

Дмитрий Санников

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