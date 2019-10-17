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Дальневосточный губернатор уйдет в отставку: источник
Первым кандидатом на отставку в близящейся ротации губернаторов стал глава Еврейской автономной области Александр Ливенталь, сообщает DEITA.RU по материалам РБК.
Как подтвердили РБК несколько источников, связанных с администрацией президента, закрытые опросы показали низкий рейтинг доверия населения к главе региона. Само по себе отношение жителей к губернатору для депрессивного региона дело обычное.
Но наступает момент, когда руководителя надо менять, с прицелом на осеннюю избирательную кампанию будущего года. Нужно «раскрутить» нового врио, показать населению, что он что-то хочет и может сделать, пользуется поддержкой со стороны федеральных властей. Года, как правило, для этого достаточно.
Отношение населения к нынешнему главе Еврейской автономной
области возникло не сразу и не сейчас. Еще по итогам весенних опросов Левинталь
вошел в десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее
количество жителей. Из этой десятки в отставку уже отправлены семеро,
трое — Левинталь, Сергей Гапликов (Коми) и Игорь Орлов (Архангельская
область) — на сегодняшний день продолжают занимать свои посты.
По словам источников РБК, в числе возможных кандидатур на должность врио губернатора ЕАО рассматривается член Совета Федерации от Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.