О чем говорят в кулуарах ВЭФ: Оппозиционный дальневосточный губернатор признался, что его «давят», сообщает DEITA.RU.



Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала встретил на полях ВЭФ журналист DEITA.RU. Дальневосточное информационное агентство внимательно следит за деятельностью оппозиционного лидера, сумевшего обойти на выборах партию власти и, казалось бы, бессменного Шпорта. С тех пор Сергей Фургал периодически подвергается медийным атакам и публичной критике, самым громким и пренебрежительным примером которой стала фраза Дмитрия Медведева «губернатор по фамилии Фургал», а эксперты гадают, как сложатся кремлевские звезды вокруг губернатора-«заносы». Дальневосточники тем временем собирают подписи в его поддержку, дабы не допустить досрочной отставки.

Встретив Сергея Фургала на полях ВЭФ, корреспондент агентства и яркий представитель научного сообщества, экологический активист Татьяна Вшивкова не могла не сказать ему о народной любви, а на вопрос корреспондента, как обстановка на политическом олимпе Хабаровского края, Фургал лаконично ответил: «Да, давят». И добавил, что он «не из таких, кого придавить можно», закончив оптимистичным «справимся».

Отметим, что, по мнению экспертов, Сергей Фургал стал образцом публичной политики нового времени. На фоне падения рейтинга «Единой России» регионам могут понадобиться свои Фургалы, кандидаты, способные выиграть выборы, но, в то же время, системные и готовые слушаться Кремль, считает руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Если в 2019 году оппозиция продолжит побеждать, станет очевидно, что власть либо должна отказаться от прямых выборов и вернуться к назначениям, либо выдвигать на них политиков, а не менеджеров-технократов. И в этой связи фигуры вроде Фургала должны стать образцом публичной политики «нового времени», — заявлял он в интервью DEITA.RU.

Напомним, что 8 сентября прямые выборы пройдут в 16 российских регионах. В прошлом году единый день голосования закончился масштабным поражением ЕР в четырех субъектах.

Михаил Светлов



