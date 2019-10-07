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19 Август 2019, 19:45

Дальневосточный IT-форум собрал около трех тысяч участников

Дальневосточный цифровой форум о.Русский

На острове Русский в пятницу и субботу прошел Дальневосточный IT-форум, который посетили три тысячи участников, в работе форума приняли участие эксперты крупных российских и зарубежных IT-предприятий, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной итогом форума, которая прошла в администрации Приморского края сегодня, 7 октября.

Как отметил врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук, форум завершился в субботу, однако работа с результатами форума продолжается. В этом году форум удалось поднять на новую высоту, что отметили все участники мероприятия.

«В этом году в форуме приняли участие около 3-х тысяч человек. Мы провели 82 секции, в программе форума приняло участие 115 спикеров, это были руководители крупнейших российских и зарубежных компаний. Форум посетили специалисты из Южной Кореи. Во время форума обсуждались самые важные и насущные вопросы по экономике, кибербезопасности, построении умных городов и другие», - подчеркнул Сергей Максимчук.

По его словам, во время форума администрация Приморья подписала два важнейших соглашения. Первое – это соглашение с компанией Яндекс, благодаря которому получится развивать социальные и образовательные проекты. Второе соглашение было подписано с НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина, по которому будет совместное развитие по внедрению информационных систем.

В нулевой день форума краевые чиновники провели встречу с экспертами из ОАЭ, которые разрабатывают программы Умных городов. Как подчеркнул Сергей Максимчук, гости поделились своим опытом создания данных программ и современными подходами к осуществлению данных программ.

Иван Крышан

 

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