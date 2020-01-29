Дальневосточный краб не поедет в Китай из-за коронавируса

Из-за разразившейся в Китае эпидемии дальневосточные рыбаки и экспортеры живого краба терпят убытки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.



По мнению экспертов, российские экспортеры морских деликатесов испытывают трудности с реализацией своего товара, из-за чего несут большие убытки. Главным покупателям живого краба был КНР, но сейчас из-за вспышки эпидемии спрос резко сократился.

В новогодние праздники люди часто и много ходят по ресторанам и заказывают различные деликатесы, в том числе и краба. Но в связи с неблагополучной обстановкой в стране, китайцы предпочитают сидеть дома, места общественного питания почти никто не посещает, а следовательно и спрос на традиционное угощение упал.

Эксперты считают, что снижение спроса в КНР негативно скажется и на остальном рынке российских морских деликатесов. Эксперты предполагают, что реализация краба может упасть до 7-8 тысяч тонн, а прибыль снизиться почти в два раза. Особые трудности могут возникнуть при реализации живого краба, так как основной экспорт завязан именно на Китай.

По данным аналитиков, многие крабодобывающие предприятия уже приостановили промысел и переориентируются на реализацию своего товара в мороженом виде. В любом случае это принесет большие убытки предприятиям. И если в скором времени ситуация не улучшится, крах китайского рынка окажет неблагоприятные последствия как для дальневосточных рыбаков, так и для российского рынка сбыта в целом.

Ирина Елкина