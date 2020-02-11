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6 Декабрь 2019, 18:15

Дальневосточный леопард отправится на операцию в Москву

Катюша леопард

Пострадавшего от столкновения с автомобилем хищника доставили в Центр реабилитации редких животных

Как сообщили сотрудники национального парка «Земля леопарда», спасенный ранее после столкновения с автомобилем дальневосточный леопард Leo 131 Эльбрус отправится в Москву на операцию для продолжения лечения, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ТАСС.

В марте прошлого года пострадавшего от столкновения с автомобилем хищника доставили в Центр реабилитации редких животных в поселке Алексеевка Приморского края. Специалисты сумели оказать ему необходимую квалифицированную помощь после тяжелых повреждений. В дальнейшем хищник прошел курс реабилитации и был готов к возвращению в дикую природу.

Однако ветеринары отметили у него излишнюю хромоту, вызванную атрофией мышц на задней лапе, а также доброкачественную опухоль на спине. Эти проблемы могут в дальнейшем значительно осложнить жизнь животного в условиях дикой природы, а потому было принято решение отправить леопарда на лечение в Москву под наблюдением ведущих ветеринарных врачей страны.

В столицу России хищника доставят на Boeing 777-300 с изображением леопарда, принадлежащим авиакомпании «Россия».

Еще один случай с Дальневосточным леопардом произошел совсем недавно под Уссурийском. Там молодого хищника загнала на дерево собака, защищавшая своего хозяина. Никто из участников произошедшего не пострадал. В парке «Земля леопарда» подтвердили, что молодые особи опасаются собак, а потому такая ситуация не удивительна.

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