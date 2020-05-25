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Дальневосточный министр привлек прокуратуру утками
После того, как глава минэкологии Сахалинской области Владимир Корнев выложил на своей странице фото с убитыми утками, им заинтересовалась региональная прокуратура, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на областную прокуратуру, проверку инициировало непосредственно правительство региона. Законность охоты на птиц оценит надзорное ведомство.
О результатах проверки обещают сообщить на следующей неделе. Отмечается, что сейчас Корнев закрыл злополучный аккаунт с охотничьими фото. Ранее по социальным сетям Сахалина разошлись изображения министра, на которых он держит двух уток – рядом находится патронташ.