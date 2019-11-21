Дальневосточный парадокс: квартиры дорожают, люди убегают

Дальневосточные цены на жилье неуклонно растут, несмотря на отток населения. Данные статистики свидетельствуют о серьезном повышении практически во всех регионах, сообщает DEITA.RU.



Минстрой анонсировал повышение еще в начале года. В некоторых регионах - даже на десятки процентов. Самое серьезное повышение прогнозировали Камчатке: с 55 до 83 тысяч, а также Якутии до 70 тысяч и Хабаровскому краю до 60 тысяч рублей за квадратный метр.

При этом рыночные обстоятельства роли тут не играли, повышение цен спрогнозировано в связи с поручением президента Путина о разработке новой методики оценки. На деле же вышло несколько иначе - и рейтинг роста цен на недвижимость на Дальнем Востоке возглавили Приморский край и Сахалинская область.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, цены на квадратный метр первичного жилья на Сахалине выросли на 15 тысяч рублей и составляют почти 106 тысяч рублей. Вторичное жилье в среднем подешевело, и за квадратный метр просят 107 тысяч против прошлогодних 108.

Таким образом, топ самых дорогих регионов страны к концу года претерпел изменения. Минюст прогнозировал, что в лидеры после традиционных Москвы и Санкт-Петербурга выберутся Сахалин и Якутия, но республика Саха не показала ожидаемой динамики роста цен и пропустила вперед Приморье.

Теперь - подробнее о ситуации на рынке жилья в Приморском крае. Профильное министерство в начале года не обещало скачка цен, но он случился вопреки воле правительства.

Вторичное жилье в 2018 году в Приморском крае в среднем стоило 85 тысяч рублей. В 2019 году оно подорожало до 97,6 тысяч рублей за квадратный метр. Почти 73 тысячи рублей составлял ценник на квадратный метр первичного жилья. В этом сегменте рост составил рекордные 17 тысяч рублей - ныне значение равняется 90 000.

Для сравнения, в Хабаровском крае первичное жилье варьируется в пределах 69-70 тысяч, а вторичное чуть больше 70. Средний рост составил 8-9 тысяч рублей.

Самое дешевое жилье на Дальнем Востоке - в Еврейской автономной области. Здесь можно купить новую квартиру по цене в 40 тысяч рублей за квадратный метр, а приобрести вторичный фонд возможно за 38 000.

Если говорить о ситуации в конкретных городах, то и здесь Приморье в Авангарде. Цена жилья во Владивостоке выросла с начала года на 4 процента. Такую же динамику демонстрирует Москва, Сочи и Красноярск.

Напомним, на ВЭФ -2019 глава Минстрой Владимир Якушев выражал оптимизм по поводу дальнейшей ситуации с ценами на жилье в регионе. Он обещал, что рост числа застройщиков и площади возводимого ими жилья в городах Дальнего Востока приведет в итоге к снижению цен.

Василий Кучин