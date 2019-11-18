Дальневосточный «Танцевальный прибой» вновь соберёт гостей

Дальневосточный конкурс хореографического искусства «Танцевальный прибой» пройдёт во Владивостоке с 28 по 30 ноября, сообщает DEITA.RU.

«Танцевальный прибой» - конкурс со стажем. В этом году ему исполняется 27 лет. Традиционно участники выступят в четырёх номинациях: классический танец, народно-сценический танец, эстрадный танец и современная хореография. К современной хореографии относятся танцевальные направления, такие как джаз, модерн, хип-хоп, брейк, свободная пластика и другие, участвуют в конкурсе и шоу группы.

Минимальный возраст участников – 10 лет. Верхней возрастной планки не существует. Танцоры соревнуются в возрастных категориях: 10 – 13 лет, 14 – 17, 18 – 25, 26 – 35 лет, 36 лет и старше.

Конкурс пройдёт на сцене ДКЖД (клуб железнодорожников). 28 и 29 ноября, начиная с 10 утра, будут проходить конкурсные выступления. Оценит мастерство участников профессиональное жури в которое войдут известные хореографы, деятели культуры и искусств Российской Федерации Дальневосточного региона и Приморского края.

Коллективы-победители выступят на заключительном гала-концерте, который состоится 30 ноября на сцене ДКЖД.

Организатор и учредитель Дальневосточного конкурса хореографического искусства «Танцевальный прибой» - Приморской краевой центр народной культуры при поддержке департамента культуры администрации Приморского края.

Ирина Павленко