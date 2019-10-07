Дальневосточный театральный форум прошел во Владивостоке

Дальневосточный театральный форум «Российский театр - XXI век. Новый взгляд» прошел во Владивостоке с 30 сентября по 4 октября, сообщает DEITA.RU.

Театральный форум в Год театра охватил восемь регионов Российской Федерации. Стартовав в марте в Сочи, мероприятие, организованное Союзом театральных деятелей РФ, прошло в городах: Нижний Новгород, Новосибирск, Вологда, Грозный. В последний сентябрьский день форум начал работу во Владивостоке. В приморской столице собралось около трёхсот театральных деятелей из всех уголков дальневосточного региона.

Мероприятия проходили одновременно на нескольких площадках: семинары, мастерские, лекции, мастер-классы, практикумы. Все специалисты, задействованные в театральном процессе, могли посетить специализированные программы. Прошли семинары для директоров и художественных руководителей театров, творческие мастерские для актеров, мастер-классы для театральных художников-бутафоров и декораторов, художников по костюму, свету и гриму, семинары-практикумы для сотрудников театральных отделов маркетинга и отделов продаж.

Состоялось совещание руководителей органов культуры и театров субъектов РФ, входящих в ДФО.

«Мы выслушиваем своих коллег, пытаемся разобраться во многих проблемах нашего сегодняшнего театрального бытия. Надеюсь, что весь материал, который мы смогли собрать, позволит нам проанализировать тенденции и проблемы театрального процесса России и наметить дальнейшие перспективы», - говорит об одной из целей форума председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Александр Калягин.

Форум во Владивостоке - седьмой по счёту в марафоне. Завершающее мероприятие пройдёт в декабре в Москве.

Ирина Павленко