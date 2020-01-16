Дальневосточным фермерам дадут миллиард

За три года дальневосточные фермеры получат около миллиарда рублей на развитие хозяйств, покупку техники и другую помощь в развитии своего дела, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Минвостокразвития РФ, в 2020 году субъекты Дальнего Востока получат более 440 млн рублей на развитие фермерских хозяйств и их всестороннюю поддержку. На эту сумму будут выделены субсидии на создание новых хозяйств, также можно будет возместить затраты потребительских кооперативов, деньги на покупку сельхоз техники и продукции.

Всего за три года дальневосточные фермеры получат от государства более миллиарда рублей.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявлял о том, что остров встал вопрос необходимости разработки мер по снижению расходов фермеров на электроэнергию. Также, на Дальнем Востоке работает механизм по выравниваниям тарифов на электричество.

Александра Маслова