Дальневосточным губернаторам пророчат отставку

В Сети появился список тех, кто с большой долей вероятности покинет свой пост, сообщает DEITA.RU.



Политологи из коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» составили очередной рейтинг политической устойчивости губернаторов. Всего в опасной зоне 17 губернаторов. Всем им пророчат отставку в ближайшее время.

В красной, самой напряженной зоне, 11 губернаторов - из них двое дальневосточные. Так, второй с конца глава Еврейской автономной области Александр Левинталь. У него всего 6 баллов устойчивости.

У его коллеги, губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, 9 баллов - он также находится в красной зоне.

Как ранее писало ИА DEITA.RU, точку в карьере главы ЕАО может поставить его неспособность беспроблемно организовать отопительный сезон. Уже не в первый раз в регионе есть с этим серьезные проблемы. Например, в этом году не готовы к холодам 3 из 5 районов.

Проблемы есть и у Владимира Илюхина. Даже несмотря на то, что краевой закон запретил проведение митингов во всех интересных местах Петропавловска-Камчатского, оппозиция все равно умудрилась согласовать митинг против действующего губернатора. Основной посыл: усталость от того, что кто-то беднеет, а кто-то набивает карманы.

Елена Миронова