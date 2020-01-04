На территории Дальневосточного федерального округа планируется ввести упрощенный порядок въезда для иностранных граждан по электронным визам, сообщает DEITA.RU. Благодаря нововведению Дальний Восток ожидает наплыв иностранцев.

Законопроект будет рассмотрен во время одного из пленарных заседаний Госдумы, которое состоится в январе текущего года. Предполагается, что иностранцы в упрощённом порядке смогут посетить регионы Дальнего Востока посредством автомобильных, речных и смешанных пунктов пропуска, как отмечает «Парламентская газета». При этом нововведение не коснётся морских и железнодорожных пунктов пропуска.

Дальний Восток готовится принять ещё больше иностранцев, потому что в случае принятия закона, поток граждан из-за рубежа будет только увеличиваться. В свою очередь, это повлечёт за собой создание необходимой инфраструктуры на Дальнем Востоке, рост инвестиций, и в целом сулит большие перспективы для развития дальневосточных субъектов РФ.

Софья Корф