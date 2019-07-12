Ведомство заранее перебрасывает на территории дамбы, сообщает DEITA.RU.



Сезон тайфунов на Дальнем Востоке близок. МЧС приняло решение о направлении почти 70 комплексов водоналивных дамб на территорию ДФО.

Как пишет РИА Новости, анализ ведомства показал, что наиболее вероятно подтопления будут в следующих регионах: Хабаровский край, Приморье и Еврейская автономная область. Также дамбы направили в Амурскую область.

Напомним, мощнейший за последние годы тайфун ударил по Приморью в 2016 году. Во время прохождения тайфуна «Лайонрок» во Владивостоке на ВЭФ находился Владимир Путин.

Елена Миронова