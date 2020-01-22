Дальний Восток хотят освободить от 8 налогов – теперь официально

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение, сообщает DEITA.RU.



В Госдуму внесен проект закона, который предусматривает изменение ряда статей Налогового кодекса. Автором инициативы стал депутат Госдумы от Приморья Андрей Андрейченко.

Как написал парламентарий в своем Инстаграме, если поправки примут, то Дальний Восток сможет развиваться активнее: и бизнес, и уровень жизни местного населения. Законопроект предусматривает отмену 8 налогов для Дальнего Востока: НДС, акцизов, НДФЛ, на добычу полезных ископаемых, водного налога, госпошлины и сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Подчеркивается, что отмене подлежат только налоги, деньги от которых полностью идут в федеральный бюджет. Те, что дают средства региональным, Андрейченко трогать не хочет.

Как говорится в пояснительной записке, на Дальнем Востоке проживает всего 5% от всего населения России. И количество людей неуклонно сокращается еще с 90-х годов. Только отменив все перечисленных налоги, можно восстановить справедливость и помочь людям повысить реально располагамые доходы. К тому же, опыт других стран показывает – отказ от налогов для нуждающихся регионов приносит только пользу.

Андрейченко уверен, что федеральный бюджет потеряет всего 40 млн рублей от отмены налогов для Дальнего Востока – не такие великие деньги, уверен парламентарий.

Однако судьба законопроекта уже предопределена: правительство в заключении дало отрицательный отзыв. Властям не понравилось то, что Андрейченко не прописал способы вернуть деньги в бюджет, в случае отмены ряда налогов для ДФО.

Елена Миронова