telegr wh call

Новости

Юрий Трутнев оказался самым богатым членом правительства

22 Январь 2020, 11:15

Без суда и следствия: живодерский контент будут блокировать сразу

22 Январь 2020, 11:00

Краболов из Владивостока завалился на борт в Пусане

22 Январь 2020, 10:46

Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность

22 Январь 2020, 10:30

Рокировка в правительстве: кто ушел, а кто остался

22 Январь 2020, 10:15

«Уже третий за сутки»: леера и светофоры сносят во Владивостоке

22 Январь 2020, 10:00

Развитие Дальнего Востока обсудят сенаторы

22 Январь 2020, 09:45

Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост

22 Январь 2020, 09:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Дальний Восток хотят освободить от 8 налогов – теперь официально

депутат, госдума, документы, закон,

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение, сообщает DEITA.RU.

В Госдуму внесен проект закона, который предусматривает изменение ряда статей Налогового кодекса. Автором инициативы стал депутат Госдумы от Приморья Андрей Андрейченко.

Как написал парламентарий в своем Инстаграме, если поправки примут, то Дальний Восток сможет развиваться активнее: и бизнес, и уровень жизни местного населения. Законопроект предусматривает отмену 8 налогов для Дальнего Востока: НДС, акцизов, НДФЛ, на добычу полезных ископаемых, водного налога, госпошлины и сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Подчеркивается, что отмене подлежат только налоги, деньги от которых полностью идут в федеральный бюджет. Те, что дают средства региональным, Андрейченко трогать не хочет.

Как говорится в пояснительной записке, на Дальнем Востоке проживает всего 5% от всего населения России. И количество людей неуклонно сокращается еще с 90-х годов. Только отменив все перечисленных налоги, можно восстановить справедливость и помочь людям повысить реально располагамые доходы. К тому же, опыт других стран показывает – отказ от налогов для нуждающихся регионов приносит только пользу.

Андрейченко уверен, что федеральный бюджет потеряет всего 40 млн рублей от отмены налогов для Дальнего Востока – не такие великие деньги, уверен парламентарий.

Однако судьба законопроекта уже предопределена: правительство в заключении дало отрицательный отзыв. Властям не понравилось то, что Андрейченко не прописал способы вернуть деньги в бюджет, в случае отмены ряда налогов для ДФО.

Елена Миронова

Читайте также:

Бедных освободят от налогов в России

Оппозиция проведет митинг за снижение пенсионного возраста

Отменить налоги на Дальнем Востоке предложили в Госдуме

Популярное

Уйдет ли Кожемяко из Приморья – прогноз эксперта

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

Радиоактивный «Приус» не пустили в Приморье

Кожемяко устроил мать двоих детей сварщиком на «Звезду»
Loading...
Загрузка...
Загрузка...