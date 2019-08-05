Печальная тенденция роста тяжёлых болезней наблюдается на Дальнем Востоке, а вместе с ним и в Приморье, которое лидирует по самым печальным показателям, сообщает DEITA.RU.

Минздрав опубликовал на своём портале статистику некоторый заболеваний по всей России. По данным министерства, свыше 400 тысяч человек болеют различными опасными заболеваниями, в том числе туберкулезом, вич-инфекциями и инфекциями, передающимися половым путем, раком. К сожалению, статистика показывается, что у рекордного числа граждан выявлены онкологические заболевания.

Общая статистика по заболеваемости смертельными заразами шокирует, однако если разобраться прицельно — в Приморье не все так страшно, как, например, на Чукотке.

Так, в 2018 году с диагнозом туберкулез на учете стояли 14 936 дальневосточников, из них впервые легочную инфекцию поставили 6 081 жителю.

Примечательно, что на первом месте по количеству заболевших в обеих категориях Приморский край – 5372 и 2095 больных соответственно. Не сильно отстаёт от Приморья и Хабаровский край, там цифры хоть и меньше, но в тройку лидеров он тоже входит – 2111 и 1162 человек. На третьем месте — Приамурье. В 2018-м в области на учете состояли 1645 жителей, из них у 464 впервые поставлен диагноз.

Здесь стоит отметить, что, если сравнить численность населения, цифры будут примерно одинаковые. В Приморском крае проживают 1 913 037 человек, а в соседнем Хабаровском — 1 328 302, в Амурской области — 798 424 жителей. Вот и получается, что средний показатель варьируется от 0,15 до 0,28 процента жителей указанных регионов болеют туберкулезом.

Печальная статистика… Ничего не скажешь. На той же Чукотке, на первый взгляд, ситуация в сотни раз лучше, но, как говорится, есть нюансы. И главный из них — численность населения. Всего на Чукотке проживают 49 348 человек. Так, в 2018 году на Чукотке выявлены 93 случая туберкулеза, а больны 260 человек. Вот и получается, что заболеваемость туберкулезом здесь на 100 тысяч человек — около 715 больных. А если еще больше вдаваться в подробности, 0,53 процента населения Чукотки больны легочной инфекцией.

ВИЧ-инфекция также вошла в перечень, опубликованный Минздравом. Страшный диагноз в прошлом году на Дальнем Востоке поставили 3477 пациентам. В округе самое большое количество инфицированных тоже в Приморском крае – 1130 человек. В республике Бурятии зафиксировано 635 случаев заражения, при численности населения в 984 511 человек. Проще говоря, в этих регионах ВИЧ-инфицированы 0,06 процента от населения.

Печальная статистика наблюдается в Дальневосточном федеральном округе по количеству злокачественных новообразований. В 2017 году в онкологических организациях наблюдалось 128 766 жителей округа. В 2018 году цифра значительно увеличилась —178 420 человек.

Самое большое количество больных в Приморье — 46 737. Меньше всего случаев на Чукотке — 676, но историю с этим крайне отдаленным регионом мы, что называется, проходили с больными туберкулезом. Красивые цифры и здесь вводят в заблуждение и скрывают печальную картину – на Чукотке раком болеет 1,36 процента от всего населения.

Психические расстройства имеет 3 561 житель Дальневосточного федерального округа. Наибольшее количество заболеваний в Приморском крае — 956, в Республике Саха (Якутия) — 677, и Хабаровском крае — 501 случай. Чукотский автономный округ вновь на последнем месте по количеству, однако, 0,9 процента от всего населения имеют психические отклонения. Для сравнения, в Приморском крае, где численность составляет почти 2 миллиона человек, этот процент превращается в 0,05.

На Дальнем Востоке почти 15 тысяч человек заражены половой инфекцией. В список Минздрава попали такие болячки как все формы сифилиса, гонококковая инфекция, трихомоноз, хламидиоз, аногенитальный герпес, аногенитальные бородавки.

Например, в республике Бурятии 1 350 жителей заражены только трихомонозом, а это 0,01 процент от всего населения.

Количество травм, полученных дальневосточниками, тоже выросло. В 2017 году было 617 103 обращений, а в 2018 уже 760 402 жителей попали под «удар».

Первое место в несчастливом рейтинге снова у Приморья – 241 369 пострадавших. На втором Хабаровский край — 113 057. В Республике Саха (Якутия) было зафиксировано 108 575 травм. Но данные Минздрава, немного искажают реальную картину, если переводить эти цифры в проценты, то места между регионами распределяться по-другому.

За 2018 год в Якутии травмы различной степени тяжести получило 0,11 процента от всех жителей, в Приморье — 0,12 процента, в Хабаровском крае — 0,08.

Получается, что нас всегда пугают статистикой и большими цифрами. Мол, в Приморье самое большое количество заболеваний туберкулёзом, сифилисом, раком по сравнению с другими регионами. Но если разобраться, и считать правильно, беря в расчёт количество жителей, то цифры уже и не кажутся такими огромными. Зато «скромненькая» статистика некоторых немногочисленных территорий тонко намекает, что ситуацию в регионе пора брать под жёсткий контроль.

Екатерина Кононенко