Глава Минвостокразвития сказал, что нулевую ставку налога на прибыль могут отменить, сообщает DEITA.RU.



Резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) и Территорий опережающего развития (ТОР) могут лишиться нулевой ставки налога на прибыль. Ее могут поднять в скором времени, сообщают «Ведомости».

С таким заявлением выступил глава Министерства развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Сейчас для тех, кто стал резидентом особой экономической зоны, первые пять лет действует нулевой налог. Через пять лет надо отдавать 10%. Однако Минвостокразвития рассматривает возможность установить налог в размере 7% с первого года.

По словам Козлова, местные власти считают введение такой налоговой ставки для первых пяти лет оправданной. Тогда регионы сразу начнут получать доходы от инвестпроектов. Кроме того, самим компаниям будет комфортнее, если они сразу начнут планировать свой бюджет с запасом на налоги.

Однако не исключено, что политика введения налогов даже в особой зоне негативно скажется на количестве желающих стать резидентом.

Елена Миронова