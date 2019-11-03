Новости
Спасатели дали новые пугающие подробности по танкеру в Находке
3 Ноябрь 2019, 18:26
Дальний Восток может лишиться крупного авиаперевозчика
3 Ноябрь 2019, 17:56
Диетолог Минздрава сказал, как правильно питаться
3 Ноябрь 2019, 17:32
Вот как Медведев в очередной раз обманул пенсионеров
3 Ноябрь 2019, 16:57
Шойгу устроил разнос подчиненным: российскую армию ждет реформа
3 Ноябрь 2019, 16:21
Источник раскрыл цены на билеты «Аэрофлота»
3 Ноябрь 2019, 15:50
Пикетчики в столице требуют помощи Путина
3 Ноябрь 2019, 15:26
Сколько будет стоить доллар, сказали в Сбербанке
3 Ноябрь 2019, 14:51
Дальний Восток может лишиться крупного авиаперевозчика
У одной из крупнеших региональных компаний образовались
многомиллионные долги, сообщает DEITA.RU.
У авиакомпании «Якутия» большие проблемы: государственная транспортная лизинговая компания подала два иска. Общая сумма задолженности авиакомпании превышает 290 млн рублей, сообщает News.Ykt.Ru.
Пока непонятно, как компания будет выплачивать долги. Дело в том, что с капитализацией маршрутов могут быть проблемы из-за закрытия на реконструкцию сразу двух региональных аэропортов – в Якутске и Нерюнги. О грядущих проблемах рассказывал глава компании.
Тем не менее, государство не раз поддерживало «Якутию». Только с 2014 по 2018 год из бюджета на помощь авиакомпании было выделено порядка 12 млрд рублей.
Елена Миронова