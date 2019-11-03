Дальний Восток может лишиться крупного авиаперевозчика

У одной из крупнеших региональных компаний образовались многомиллионные долги, сообщает DEITA.RU.



У авиакомпании «Якутия» большие проблемы: государственная транспортная лизинговая компания подала два иска. Общая сумма задолженности авиакомпании превышает 290 млн рублей, сообщает News.Ykt.Ru.

Пока непонятно, как компания будет выплачивать долги. Дело в том, что с капитализацией маршрутов могут быть проблемы из-за закрытия на реконструкцию сразу двух региональных аэропортов – в Якутске и Нерюнги. О грядущих проблемах рассказывал глава компании.

Тем не менее, государство не раз поддерживало «Якутию». Только с 2014 по 2018 год из бюджета на помощь авиакомпании было выделено порядка 12 млрд рублей.

Елена Миронова