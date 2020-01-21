Дальний Восток прощается с Трутневым

Всю неделю после отставки кабинета Медведева и прихода Мишустина приморские и дальневосточные телеграмм каналы и разномастные эксперты состязались в прогнозах о возможной отставке полпреда президента в ДФО и вице-премьера Юрия Трутнева. Действительно ли это возможно, и чем грозит Дальнему Востоку смена куратора, DEITA.RU ответил эксперт – руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин формирует свой кабинет министров, и на данный момент неизвестно, кто из пока еще действующих в статусе врио членов правительства сохранит свои позиции в новой структуре.

Одним из вероятных кандидатов на выход ТГ каналы и СМИ называют вице-премьера Юрия Трутнева, главного идеолога новых инструментов развития Дальнего Востока и ответственного за реализацию программ Путина в регионе. Большая интрига, сохранит ли он должность полпреда президента в ДФО, если потеряет пост в правительстве. Хотя в общем-то обе эти должности официально не связаны между собой. Но мы-то живем в России…

На этом фоне в ТГ каналах активно рассылается некий темник в поддержку полпреда Трутнева: «Просим донести до читателей мысль о том, что полпред оценивается как эффективный управленец, и стоит ожидать долгосрочного продолжения его работы». Что дает лишний повод предположить, что кресло под вице-премьером могло зашататься. Хотя за все время плодотворной работы Юрия Петровича в ДФО его в «отставку» не отправлял только самый ленивый политолог…

Хотя, как прокомментировал DEITA.RU руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, данные информационные вбросы небезосновательны, ведь Трутневу так и не удалось кардинально изменить ситуацию на ДВ.

«Сейчас трудно что-то сказать определенно. Увы, новое правительство формируется кулуарно, консультации ведутся не с партиями и политиками, а с ФПГ и главами «Кремлевских башен». Поэтому сказать точно, какие перспективы у того же Трутнева сохранить свой пост – значит сделать ставку, а хочется рассуждать объективно. Если говорить про работу Юрия Трутнева на Дальнем Востоке, то за последние 10 лет ситуация там кардинально не изменилась. Точнее, много подвижек в плане инструментов, созданы территории опережающего развития (ТОР), программа «дальневосточный гектар», льготная ипотека и так далее. Тем не менее, качественного рывка в развитии экономики пока так и не произошло. Хотя, есть достаточно серьезные перспективы роста у той же Камчатки, Хабаровского края, Якутии. Поэтому если оценивать работу полномочного президента и зампреда правительства, то можно сказать, что Юрий Трутнев справился с рядом задач, однако не сумел добиться радикального изменения ситуации», - отметил эксперт.

По его мнению, вопрос не столько в профкомпетенциях конкретного управленца, сколько в эффективности института полпредства, и вполне вероятно, что последний в скором времени будет упразднен, как устаревший формат «государева ока» в федеральных округах.

«Сменить его можно, однако удастся ли новому профильному зампреду добиться чего-то большего в ситуации, когда результат определяется внешнеэкономическими условиями? Что касается поста полпреда, то тут вообще вопрос, не будет ли этот институт ближайшее время реформирован, как устаревший», - считает Илья Гращенков.

В целом политолог считает смену Трутнева вполне возможной, предрекая при этом передел сфер влияния на ДВ, в связи со сменой «людей Трутнева» на местах.

«Конечно, у Трутнева есть пул своих губернаторов, которых он продвигал на свои посты, а значит они окажутся немного подвешены. Пост Министра по делам Дальнего Востока и Корпорация окажутся в других руках, а значит и связанные с ними проекты. Ну и далее по нисходящей, ведь сегодня Трутнев очень хорошо "держит тему" ДВФО, он как никто погружен в округ, а значит, если он вдруг уйдет или лишится части полномочий, для своего сменщика он станет конкурентом», - считает Илья Гращенков.

Светлана Алеутская