Программа развития Дальнего Востока оказалась экономически необоснованной, сообщает DEITA.RU.

Проект национальной программы развития Дальнего Востока готовят для рассмотрения на Государственном совете России. В сентябре 2019 года во время Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин дал поручение разработать национальную программу развития Дальнего Востока России до 2025 года и перспективу до 2035 года. У дальневосточников спросили, каким они хотят видеть свой регион, город, поселок. По информации Минвостокразвития, на сайт поступило 16524 предложения за которые было отдано 455 877 голосов.

Ну а накануне прошло первое заседание рабочей группы по подготовке президиума Государственного совета по вопросам развития Дальнего Востока, на котором был представлен проект национальной программы. Цели оказались амбициозными: предусматривается ускорение темпов роста валового регионального продукта 6% в год и повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского.

Однако, в проекте программы нет главного – практических советов как это все великолепие сделать. Председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов работу Минвостокразвития отметил, но обратил внимание на то, что не представлено экономическое обоснование и оценка реализуемости мероприятий национальной программы.

Между тем, никакого экономического чуда на Дальнем Востоке пока не произошло. Конечно, получателей «дальневосточного гектара» уже довольно много. Но заявленные цели - приток населения в регион, рост благосостояния людей, улучшение экономики пока не достигнуты.

Дмитрий Санников