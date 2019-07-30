Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае во вторник, 30 июля, сообщает DEITA.RU. Такое распоряжение подписал глава региона Сергей Фургал.

Ситуация в крае серьезно обострилась еще на минувшей неделе. Из-за сильного подъема реки и ее разлива в Тугуро-Чумиканском районе были подтоплены сразу три населенных пункта.

Решение о вводе режима ЧС было принято после того, как был озвучен прогноз об уровне воды в Амуре. Так, у бывшей дальневосточной столицы подъем воды ожидается до шести метров, что грозит подтоплениями на левом берегу реки. Кроме того, поводок может задеть и низкие места в Хабаровске. Вероятно, речь идет об Индустриальном районе и Красной речке.

В правительстве Хабаровского края пояснили, что режим ЧС вводится не только в краевом центре, но и в Комсомольске-на-Амуре, а также в 15 района региона. Паводок минут только Аяно-Майский и Охотский районы.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации введен в Амурской области с 25 июля. В этом регионе уже эвакуированы свыше 1200 человек, 800 из них разместились у родственников, остальные — в местах временного размещения.

Екатерина Брязгунова