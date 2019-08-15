Два землетрясения произошли у берегов Камчатки утром в четверг, 15 августа, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель ГУ МЧС России по региону.

По имеющейся информации, подземные толки прошли с разницей в несколько часов. Эпицентр первого землетрясения находится в Кроноцком заливе на глубине 130 километров, второго — в Тихом океане. При этом именно оно оказалось мощнее, но все также не ощущалось жителями Камчатки или Сахалина.

Отмечается, что цунами не угрожает местным населенных пунктам. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее прошла информация о том, что Дальнему Востоку в последнее время не везет. Из-за сильных дождей Амурская область и Хабаровский край в воде. Подтоплены тысячи домов, эвакуированы десятки людей. Надвигающийся на Приморский край тайфун «Кроса» может принести серьезные разрушения в регионе. Ожидаются подтопления.

Екатерина Брязгунова