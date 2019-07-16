О демографических тенденциях Дальнего Востока - в материале DEITA.RU.

Хоть специалисты и отмечают на Дальнем Востоке естественный прирост населения, да и действующий президент России вроде бы полон оптимизма на этот счет, не все готовы согласиться с долгосрочностью этой тенденции.

На данный момент Дальний Восток все еще самый депопулирующий регион страны. По данным Минвостокразвития России, в последние несколько лет отмечалось преобладание рождаемости над смертностью. И вот на прошлогоднем ВЭФ Владимир Путин даже обратил внимание на этот факт, как на подтверждение эффективности региональной политики. В то же время Примстат, видимо, не согласен с официальной версией и прогнозирует неумолимый демографический спад вплоть до 2036 года.

«Естественный прирост стоит рассматривать, как относительный факт. Поскольку часть населения, обеспечившая этот прирост, неоднородна. Как правило, это люди, не достигшие совершеннолетия, которые с большой долей вероятности покинут регион», - отмечает культуролог, профессор ДВФУ Сергей Ячин. - Также в регионе велик процент населения пенсионного и предпенсионного возраста. В качестве примера можно рассмотреть Спасск-Дальний, где значительную часть населения составляют пенсионеры. Поэтому при оценке демографических показателей города нельзя не учитывать отрицательные тенденции». Обобщая имеющиеся данные, Примстат обещает убыль населения до 8000 тысяч человек в год.

Главной проблемой Дальнего Востока, по мнению экономиста Уральского отделения Ран Светланы Сурковой, является его бесперспективность с точки зрения жителей региона. В своей работе, посвященной депрессивным регионам России, она утверждает, что единственный способ преодоления демографической «ямы» состоит в привлечении молодого трудоспособного населения.

«Проблема состоит в том, что уровень жизни в регионе склоняет чашу их выбора не в пользу Дальнего Востока», - отмечает эксперт.

Своими рассуждениями по поводу отъезда в центральную Россию активно делятся в социальных сетях и молодые дальневосточники:

«Я переехал в Санкт-Петербург, так как хотел поступить в хороший вуз. Когда учился во Владивостоке, мне советовали не оставаться в местной магистратуре, так как уровень образования гораздо ниже. А в целом, я думаю, люди уезжают, так как хотят больше заработать, больше увидеть», - делится Владимир.

Во многих смыслах Дальний Восток является перспективным регионом, однако, видимо есть регионы и перспективнее, причем этого не скрывают и сами чиновники, ответственные за развитие ДВ. Его основная проблема в том, что есть регионы более развитые, привлекающие молодое трудоспособное население. В связи с имеющимися тенденциями Россия рискует остаться страной двух городов.

Владимир Харкавин