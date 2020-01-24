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6 Декабрь 2019, 18:15

Дальний Восток ввел собственные меры защиты от коронавируса

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Число инфицированных в китайских городах неустанно растет, цифра уже достигла 644 человек, из них 18 летальных исходов. К странам, зарегистрировавшим случаи заражения, добавились Сингапур и Вьетнам. В связи с этим, Дальний Восток не стал дожидаться распоряжений Роспотребнадзора и предпринял собственные меры профилактики от опасной угрозы, сообщает DEITA.RU.

Первым в усилении мер безопасности стал Благовещенск, решив приостановить на время все обмены между Благовещенском и Китаем, в том числе культурные, образовательные, официальные и просто туристические. Так же мэр города Валентина Калита поручила усилить контроль за масочным режимом и посещаемостью образовательных учреждений. В случае необходимости, там будут введены дополнительные меры безопасности.

Хабаровский край, в свою очередь, усилил контроль в аэропортах и других пограничных с КНР пунктах. А в Приморском крае в качестве превентивных мер намерены провести проверки всех предприятий, где трудятся граждане КНР. Глава региона Олег Кожемяко подчеркнул, что особое усиление контроля планируется по окончании Нового года, когда китайцы хлынут обратно в Приморье.

Другие регионы ДВ и Сибири пока придерживаются рекомендаций ВОЗ.

По мнению экспертов, попадание коронавируса на территорию России – это просто вопрос времени. Ситуация еще усугубляется тем, что распространение опасного вируса наложилось на эпидемию гриппа, что делает людей более подверженными заражению, а также сбивает с толку схожими симптомами.

Ирина Елкина

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