Дальний Восток выбирает правый руль

Рост импорта подержанных автомобилей из Японии бьет новые рекорды, сообщает DEITA.RU.

По оценкам аналитиков рынка, по итогам 2019 года импорт подержанных автомобилей из Японии в Россию обещает побить рекордные показатели и превысить уровень 2008 года. Именно в 2008 началось активное давление российского правительства на импорт подержанного автотранспорта из Японии, которое в тот период вылилось в массовые народные волнения во Владивостоке, к разгону митингующих были даже привлечены силы правопорядка из других регионов. Однако, несмотря на постоянное введение российской стороной новых таможенных барьеров, в 2019 году на Дальний Восток России может быть ввезено более 100 000 японских подержанных автомобилей, полагает руководитель одной из крупнейших компаний-импортеров во Владивостоке Роман Султанов. Такие показатели уже сопоставимы и даже превышают объемы с 2009 года. Наибольшим спросом пользуются автомобили с объемом двигателя до 2000 куб. см, именно они являются наиболее выгодным приобретением.

Однако, по оценкам господина Султанова, рынок потребления авто с правым рулем локализован Дальним Востоком, такие машины обычно не продаются дальше Иркутска, редкие экземпляры встречаются чуть западнее, например, в Новосибирске. Вместе с тем, по оценкам экспертов, рост объемов импорта подержанных автомобилей из Японии может вызвать очередную волну запретительных мер со стороны правительства РФ, подогреваемых национальным автомобильным лобби, что, собственно, уже неоднократно происходило в последнее десятилетие.

В том числе с этим связано устойчивое мнение, что временный мораторий на «Эру-Глонасс», истекающий в ДФО 21 ноября, продлять не будут.

Михаил Светлов