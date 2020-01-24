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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Дальний Восток закрывают от Китая

вирус

Правительство одного региона уже приняло такое решение, сообщает DEITA.RU.

Руководители регионов Дальнего Востока один за другим принимают решения об усилении защитных мер из-за распространения в мире нового коронавируса из Китая. Он, напомним, вызывает пневмонию. От заболевания погибло более 25 человек, заболевших – порядка 800.

Как пишут «Известия», правительство Амурской области приняло решение остановить все обмены с КНР до улучшения эпидситуации. Столица региона стоит буквально на границу с Китаем, поэтому решать этот вопрос пришлось оперативно.

Руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова заявила, что из-за приграничного расположения Амурска область занимает 4 место в РФ по миграционному потоку из Китая. На сегодняшний день запрещены все культурные и образовательные обмены, а также официальные визиты.

В Приморье по поручению губернатора введен двойной контроль на границе. Также специалисты будут проверять все организации, в которых работают граждане КНР.

Третий регион, который обезопасился сильнее других – Хабаровский край. Там приняты повышенные меры контроля в аэропортах на рейсах из КНР и в пограничных пунктах пропуска.

Остальные регионы ДФО и Сибири пока не усиляют мер безопасности – только следуют рекомендациям ВОЗ.

Елена Миронова

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