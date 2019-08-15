Во Владивостоке прошло совещание глав регионов и представителей ведомств. На встрече обсудили важные вопросы о состоянии дел в рыбопромышленном и лесоперерабатывающем комплексе, а также решили, как можно развить эти отрасли в крае, сообщает DEITA.RU.

И хотя Россия — страна лесная, большой прибыли такое богатство пока это не приносит. А ведь это большая и перспективная отрасль, но пока вместе развития и гор прибыли в казну, за переработку леса в копилку ВВП упал всего лишь один процент. Это смешные цифры, ведь в России находится одна четверть всего мирового запаса – это огромные территории. А на Дальнем Востоке расположилось больше половину лесного ресурса по всей стране.

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, надо менять подход и модель управления. Первый шаг – инкассация леса. В наше время эту операцию можно провести, почти не затрагивая человеческие ресурсы. А использовать данные космического мониторинга, предложил на собрании Юрий Трутнев. Собранного таким путем материала вполне хватит для лесной ревизии.

Также Трутнев отметил, что на Дальнем Востоке должна заработать система электронных торгов лесными участками, такой ход также должен благоприятно сказаться на лесном вопросе и развитии Приморья.

Много вопросов накопилось и к рыбной промышленности в регионе. Росрыболовство не выполнило важную установку – суда должны строиться на дальневосточных верфях. Это обеспечит рабочие места для жителей края и поможет развитию региона. Власти Приморского края уже разработали закон, благодаря которому верфи получат льготы по налогу на прибыль.

А в июле приняли законопроект о льготах для судостроительных и судоремонтных заводов, привилегии коснутся налогов на прибыль. Инициатором выступили Приморские власти. А также существует вероятность, что предприятия будут получать денежную помощь от края и Фонда развития промышленности.

Екатерина Кононенко