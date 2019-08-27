На пункте пропуска через госграницу МАПП «Пограничный» дальнобойщики неделями живут в своих фурах, и никому нет до них дела, сообщает DEITA.RU. Водители больших машин рассказали о сложившейся ситуации в паблике dpskontrol_125rus.

По словам водителей фур, которые возят товары из России в Китай и обратно, скопилось очень большое количество машин на автопереходе МАПП «Пограничный». Это случилось из-за закрытия МАПП Полтавка — Дунин. Там обрушился мост из-за дождей. Грузопоток увеличился вдвое, а пропускная способность осталась прежней, а именно: 65 машин в КНР и обратно.

Уточняется, что автобусы с туристами выходят из КНР до трех часов ночи, а грузовое направление прекращает работу в 19 часов.

Екатерина Брязгунова