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Дальше будет тяжелее, чем карантин: председатель Госдумы прокомментировал ситуацию

Володин размер

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предсказывает сложный выход из режима карантина, сообщает ИА DEITA.RU.

В интервью РИА Новости политик отметил, что ограничения были тяжелыми, но еще тяжелее стране и людям придется выходить из карантина. По его словам, возможны новые вспышки коронавируса.

Ограничения необходимо снимать поэтапно. Но любое «движение по запуску предприятия» чревато контактами людей друг с другом, и как следствие - новым заражениями. Володин призвал выходить из карантина пошагово, осознавая всю ответственность.

Также Вячеслав Володин положительно оценил работу российских больниц. Он уверен, что медицинские учреждения справляются с потоком обращений, и в целом ситуацию удается держать под контролем.

Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры поэтапного выхода из режима самоизоляции. Отчеты он поручил подготовить к 6 мая - дню очередного совещания. Но по итогам онлайн-совещания конечной даты снятия режима так и не было озвучено.

Роспотребнадзор предложил три этапа выхода. 

Сначала людям разрешат заниматься спортом на улице, далее позволят семейные прогулки и откроют небольшие торговые точки. И третьи этапом глава ведомства Анна Попова видит открытие парков и скверов для прогулок. Однако конкретной даты начала процесса она не назвала.

В Москве производства и предприятия возобновят работу уже с 12 мая. Мэр столицы Сергей Собянин продлил карантин до 31 мая. Что касается регионов, то им президент Путин разрешил самостоятельно устанавливать сроки ограничений и даты начала их смягчения в зависимости от конкретной ситуации.

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