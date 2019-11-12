Дама везла в корсете ртуть для Поднебесной

На границе с Китаем задержали туристку, которая ехала из Хабаровского края. В корсете у девушки нашли несколько пузырькой металлической ртути, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Хабаровской таможне, общий вес запрещенного груза составлял чуть менее килограмма. Опасное вещество туристка пыталась провезти для того, чтобы потом продать в Китайском Жаохэ.

В таможне подчеркнули, что это первый случай, когда за границу через их пункт пытались провезти вещество такого рода. Отмечается, что нарушительницу ждет штраф до миллиона рублей и до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее жители Китая пытались замаскировать 21 килограмм икры под томатный сок и увезти ее домой из Хабаровского края. Их так же задержали стражи границ.

Кроме того, из Хабаровского края и Приморья на продажу в Поднебесную часто пытаются вывезти, например, дериваты животных: конечности тигров, медведей, части тела косуль. Неоднократно фиксировались попытки вывоза соленых медуз, женьшеня и других животных и растений, как распространенных на Дальнем Востоке, так и исчезающе редких.

Александра Маслова