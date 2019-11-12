Новости
«Воруют сотнями миллионов!»: Путин возмущен Дальним Востоком
12 Ноябрь 2019, 08:15
Халява кончилась: озвучены новые условия льготных перелетов
12 Ноябрь 2019, 07:45
Запастись свечами рекомендуют жителям этих домов
12 Ноябрь 2019, 07:15
Дан подробный прогноз погоды на вторник
12 Ноябрь 2019, 06:30
Россияне будут быстрее получать посылки
12 Ноябрь 2019, 05:45
Онищенко прокомментировал состояние российского здравоохранения
12 Ноябрь 2019, 05:00
Медведев запретил этот штраф
12 Ноябрь 2019, 04:15
Спасет ли «аварийка» от штрафа, сказали эксперты
12 Ноябрь 2019, 03:30
Дан подробный прогноз погоды на вторник
Жителям Владивостока рекомендуется одеваться теплее,
сообщает DEITA.RU.
Синоптики составили подробный прогноз погоды для Владивостока на будущие сутки. Информация опубликована на портале «Примпогода».
Так, сегодня в городе будет ветренно. Утром порывы ветра достигнут 16 м/с, затем снизятся до 8-13 м/с. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, до +6 градусов.
В ночь на среду во Владивостоке будет облачно, начнется небольшой дождь. Тмпература воздуха не должна опуститься ниже +2 градусов. В городе будет сильный ветер.
Елена Миронова
Читайте также:
Счетная палата требует увеличить транспортный налог
Land Cruiser устроил беспредел и отделался от наказания
«Вы же рожаете» — такие россияне не получат пенсии в будущем
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Пять причин слетать на Сахалин
Загрузка...