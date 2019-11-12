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Дан подробный прогноз погоды на вторник

Владивосток, форт, осень

Жителям Владивостока рекомендуется одеваться теплее, сообщает DEITA.RU.

Синоптики составили подробный прогноз погоды для Владивостока на будущие сутки. Информация опубликована на портале «Примпогода».

Так, сегодня в городе будет ветренно. Утром порывы ветра достигнут 16 м/с, затем снизятся до 8-13 м/с. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, до +6 градусов.

В ночь на среду во Владивостоке будет облачно, начнется небольшой дождь. Тмпература воздуха не должна опуститься ниже +2 градусов. В городе будет сильный ветер.

Елена Миронова

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