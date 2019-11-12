Дан подробный прогноз погоды на вторник

Жителям Владивостока рекомендуется одеваться теплее, сообщает DEITA.RU.



Синоптики составили подробный прогноз погоды для Владивостока на будущие сутки. Информация опубликована на портале «Примпогода».

Так, сегодня в городе будет ветренно. Утром порывы ветра достигнут 16 м/с, затем снизятся до 8-13 м/с. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, до +6 градусов.

В ночь на среду во Владивостоке будет облачно, начнется небольшой дождь. Тмпература воздуха не должна опуститься ниже +2 градусов. В городе будет сильный ветер.

Елена Миронова