II Тихоокеанский Международный фестиваль современной драматургии «Метадрама-2019» стартовал во Владивостоке на площадке Театра молодёжи, сообщает DEITA.RU.

На фестиваль съехались театральные коллективы из Хабаровска, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре, Южной Кореи, Улан-Удэ, Владивостока. Прибыли режиссёры и театроведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Малазии.

Фестиваль проходит с 5 по 9 июня. Будет представлено 24 творческих события: читки и эскизы пьес, спектакли, творческие встречи, перформансы, лекции. На пять дней Театр молодёжи становится насыщенным эксперементальным пространством.

После каждой читки зрители смогут задать вопросы артистам и режиссерам, высказать своё мнение, обсудить услышанное и увиденное.

«Идея фестиваля появилась в прошлом году, когда Виктория Костюкевич, наш владивостокский молодой драматург пришла с этой идеей, - рассказал на открытии фестиваля директор Театра молодёжи Игорь Селезнёв. - У нас с ней состоялся прекрасный диалог и в результате появился этот проект».

Первый фестиваль «Метадрама» был региональным и прошел очень успешно. За год команда вывела его на международный уровень. Ещё до начала фестиваля, билеты на большинство событий были разобраны. Организаторы считают, что это говорит о большом интересе к проекту. «На самом деле людей любопытных, желающих знать как может быть по-другому у нас много», - сказала идейный вдохновитель фестиваля Виктория Костюкевич.

Фестиваль «Метадрама» – экспериментальная площадка. Будут работать творческие лаборатории, новые постановки будут рождаться в сжатые сроки, в рамках фестивального времени и пространства. Но наряду с современными экспериментами, на сцене покажут и вполне классическую пьесу. Южнокорейский театр приехал с постановкой по пьесе Жан-Жене «Служанки». При этом, согласно теме фестиваля, спектакль сделан в современной отличной от классики интерпретации. Художественный руководитель театра мрлодёжи Лидия Василенко разъясняет, что у организаторов есть задача показать всё театральное многообразие, именно поэтому они и решили включить в фестивальный репертуар, в том числе, и работу по вполне классической теме.

Доктор искусствоведения, профессор кафедры зарубежного театра ГИТИС Дмитрий Трубочкин, один из участников фестиваля, отметил, что очень интересно присутствовать при начале нового театрального процесса, который сейчас зарождается во Владивостоке на площадке «Метадрама». «Здесь живой дух, здесь эксперименты и лаборатории. Мне очень хочется в этом поучаствовать и на основе происходящего поразмышлять над современным театром», - высказался профессор Дмитрий Трубочкин.

Фестиваль «Методрама-2019» открылся очень символично - самое первое мероприятие фестиваля прошло утром для совсем юной аудитории. Пьесу «Майя и Кощей» прочитали участники студии Театра молодёжи. Не смотря на то, что в зале сидели совсем юные зрители семи - десяти лет, они с интересом слушали, и что важно, с азартом включились в обсуждение услышанной истории, показывая, что думать, рассуждать над увиденным им важно и интересно.

Основная программа фестиваля рассчитана на взрослую аудиторию. Со всей программой фестиваля современной драматургии «Метадрама-2019» можно ознакомиться на сайте Ттатра молодёжи Владивостока.

Фестиваль «Методрама-2019» включен в федеральную программу и проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Ирина Павленко