В Госдуму внесли проект об обеспечении алиментами северян предпенсионного возраста, сообщает DEITA.RU.

Госдума рассматривает законопроект, по которому жителям Крайнего Севера в предпенсионном возрасте предлагается сохранить право получать алименты. Это станет продолжением пенсионной реформы, в которой предусмотрен поэтапный выход на пенсию. Нетрудоспособным гражданам это значительно упростит жизнь.

Имеют право на алименты лица, достигшие пенсионного – по прежним меркам – возраста.

Анастасия Туркова