5 Июнь 2019, 07:58
Данной категории граждан государство выплатит алименты
Источник изображения: Сергей Трэйне
В Госдуму внесли проект об обеспечении алиментами северян предпенсионного возраста, сообщает DEITA.RU.
Госдума рассматривает законопроект, по которому жителям Крайнего Севера в предпенсионном возрасте предлагается сохранить право получать алименты. Это станет продолжением пенсионной реформы, в которой предусмотрен поэтапный выход на пенсию. Нетрудоспособным гражданам это значительно упростит жизнь.
Имеют право на алименты лица, достигшие пенсионного – по прежним меркам – возраста.
Анастасия Туркова
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