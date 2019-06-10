Систему налогообложения хотят изменить для военных-контрактников, сообщает DEITA.RU. Комитет палаты по бюджету и финрынкам рекомендует закон к одобрению.

Военным, которые служат по контракту, предложили дать нулевую ставку НДФЛ и компенсацию за переработки. А гражданам, которые пострадали в результате выброса радиации на Чернобыльской АЭС и Семипалатинском полигоне, хотят предоставить нулевую ставку НДФЛ с положенными им ежемесячными выплатами.

Зампредседателя Комитета Андрей Епишин рассказал, что сейчас военнослужащие по контракту могут разве то попросить вместо выходного денежную компенсацию. Получить денежную компенсацию можно, проходя службу вне рамок служебного времени, как в случае с оплатой сверхурочного труда. Теперь с этих выплат контрактникам не будут удерживать НДФЛ. Об этом не так давно говорил Дмитрий Медведев.

Анастасия Туркова