В Сети продаются данные россиян-клиентов банка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс». Стоимость – пять рублей за строчку данных.

Из базы данных утекли сведения о семидесяти пяти тысячах россиян, которые пользовались услугами Бинбанка. Все они подавали заявку на оформление кредитной карты под названием Эlixir.

Сотрудники службы DeviceLock передают, что опасности больше нет, меры предприняты, но данные уже оказались у мошенников. Что заполучили злоумышленники? У них есть адреса, паспортные данные, контакты.

Есть сведения о том, что всю базу продали в одни руки, а затем снова перепродавали еще несколько раз.

Как передает источник, близкий к правоохранительным органам, около ста клиентов банка уже пострадали от действий мошенников в Москве. Люди лишились денег на сумму от трех до ста тысяч рублей.

Причиной, по которой становятся возможны подобные инциденты, эксперты называют недостаточное внимание ЦБ в сфере информационной безопасности.

Анастасия Туркова