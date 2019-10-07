Данные 9 млн клиентов «Билайна» стали доступны мошенникам

В Сети в открытом доступе появилась база данных с персональными данными огромного количества людей по всей России, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 7 октября, стало известно о еще одной утечке данных. На этот раз в Сеть слили данные 9 млн пользователей оператора «Билайн», вернее, домашнего интернета компании. Жертвами стали не только нынешние клиенты, но и те, кто уже расторг договор. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В базе данных оказались имена и фамилии, а также номера телефонов. Сама по себе информация не так опасна. Но в руках опытных мошенников может превратиться в настоящее оружие – эта информация поможет втереться в доверие жертве, а также – пробить данные карты по номеру телефона и ФИО.

Кроме того, вся эта база данных может оказаться в руках нечистых на руку рекламщиков: тогда спама в смс и по звонку не избежать.

Как сообщили в «Билайне», в компании знают о такой громадной утечке. Она произошла еще год назад, однако файл с полной базой данных до сих пор доступен для скачивания.

Елена Миронова