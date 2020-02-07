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Данные банковских клиентов продают в интернете
База данных на 1,2 млн клиентов уже гуляет по Сети
В интернете появились объявления о продаже персональных
данных клиентов кредитных учреждений, сообщает ИА DEITA.RU. На этот раз
жертвами хакеров стали получатели займов в микрофинансовых организациях.
Как пишет РБК, в Сети продают базу с данными 1,2 млн пользователей. Журналисты взяли пробную версию на 800 человек и связались с некоторыми людьми из списка. Большинство подтвердили, что брали деньги в МФО, их данные в таблице (номер телефона, ФИО, адрес электронной почты, дата рождения и номер паспорта) полностью совпадают.
В базе нашли клиентов компаний «Займер», «Быстроденьги», «еКапуста», «Лайм», «Микроклад». Службы безопасности организаций уже разбираются с тем, как информация попала на продажу.
Ранее сообщалось о том, что данные клиентов крупных банков, Сбербанка и Альфа-банка, также продавались в даркнете. Мошенники используют эту информацию, чтобы давить на жертв – например, представляться сотрудниками банков и требовать коды из СМС.