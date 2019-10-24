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19 Август 2019, 19:45

Данные миллиона клиентов Сбербанка доступны мошенникам

Сбербанк

Базу данных с подробной информацией о клиентах и должниках выложили в Сеть,сообщает DEITA.RU.

Представитель Сбербанка заявил, что новости о том, что в Сеть попала еще одна база данных клиентов банка, – это слухи и домыслы. Пресс-секретарь кредитного учреждения отказался давать какие-либо комментарии.

Как пишет РБК, в Сеть утекла еще одна база данных о клиентах и должниках Сбербанка. По некоторой информации, мошенникам доступны данные миллиона клиентов. Однако человек, близкий к руководству банка, уверяет: база данных старая, а некие люди просто ведут информационную войну с кредитным учреждением.

Елена Миронова

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