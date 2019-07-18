Кабмин одобрил идею создать единый сайт, на котором будут собраны данные о гражданах России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Идею ресурса предложил Минфин. Предполагается, что содержащаяся на нем информация о гражданах будет поступать с других сайтов, муниципальных и государственных систем органов власти.

Формировать и вести данный ресурс предлагается ФНС России.

Единый федеральный ресурс должен увеличить оперативность и качество решений в государственном и муниципальном управлении, а также обеспечить самим гражданам доступ к информации о них. Все, что известно власти о людях, смогут увидеть и они сами.

Власти надеются, что так станет проще решать ряд государственных задач.

Анастасия Туркова