В стране планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предлагает внести изменения в порядок использования персональных данных.

Инициативы, предложенные сенатором, уже получили положительный отзыв правительства. В поправках говорится, что обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация.

Руководитель правового комитета Ассоциации больших данных Никита Данилов рассказал изданию, что интернет-компании могут добавить к этому данные об интересах и поисковых запросах пользователей, покупках в онлайн-магазинах, а также информацию о состоянии счётов граждан.

Дмитрий Шевченко