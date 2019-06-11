Роскомнадзор назвал вопиющей ситуацию с утечкой данных клиентов трех банков, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, Роскомнадзор собирается обратиться в суд и потребовать блокировку ресурса, обнародовавшего личные данные клиентов «ОТП-банка», «Альфа-банка» и «ХКФ-банка».

В газете «Коммерсантъ» 10 июня, в понедельник, рассказали про утечку персональных данных клиентов трех банков. В интернете оказалась личная информация 900 тысяч россиян, включая номера телефонов, паспортные данные, сведения о работе и наличии средств на счете. Ситуация уже анализируется.

Ресурс разместил интернациональные денные, будучи зарегистрированным В США на имя гражданина Украины, а его сервера располагаются в Германии.

Роскомнадзор пробует принять меры по блокировке ресурса.

Анастасия Туркова