В интернете продолжают орудовать киберпреступники, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Общероссийский Народный Фронт составил рейтинг мошеннических стратегий в интернете. По установленным данным экспертов, самым популярным видом кибермошенничества в Сети является фишинг.

Этот вид жульничества подразумевает получение доступа к конфиденциальным данным, логинам и паролям пользователей с помощью заманивания людей на сайты и приложения, которые крадут эти данные.

Исследование специалистов также показало, что на втором месте по популярности оказалась маскировка хакеров под финансовые и кредитные организации. Следующую строчку рейтинга заняло привлечение денег в финансовые пирамиды.

Привлечение инвестиций граждан в Forex-проекты с обещанием ставок выше рынка стало четвёртым по популярности видом киберпреступности.

В пятерку наиболее частых хакерских атак также входит подделка или кража электронной подписи. Отмечается, что в текущем году был зафиксирован рост числа поддельных сайтов и махинаций с подделкой электронных подписей.

Дмитрий Шевченко