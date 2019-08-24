Платежная система Mastercard заявила о взломе своих компьютерных систем и утечке данных пользователей, сообщает DEITA.RU.

По данным Bloomberg, большинство пострадавших клиентов находятся в Германии и Бельгии. Как отмечает издание, речь может идти до 90 тысяч обманутых пользователей.

Платежная система Mastercard настаивает, что в этом виноват сторонний подрядчик. Компания заверила, что разберется со случившимся - данная платформа уже отключена.

Накануне в Сети раскрыли очередной банковский обман. Ни для кого не секрет, что ни один банк не будет работать с минимальной прибылью. Именно поэтому все сотрудники банков и даже онлайн-сервисы всеми силами пытаются навязать клиенту ненужные услуги.

Дмитрий Санников