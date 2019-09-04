О тайном сговоре против российских рыбопромышленников со стороны иностранцев рассказал на полях Восточного экономического форума президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР) Сергей Дарькин, сообщает DEITA.RU.

В ходе сессии «Инвестиции в рыбную отрасль: что получилось и что делать дальше» видные дальневосточные рыбопромышленники обсудили нынешнее состояние и перспективы развития одной из ключевых производственных сфер региона. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн вошел в новый 15-летний период закрепления прав пользования водными биологическими ресурсами. Начата реализация инвестиционных проектов, которые призваны обновить отрасль.

Как отметил Сергей Дарькин, нужно говорить о двух задачах, стоящих перед отраслью с точки зрения реализации готовой продукции: внутренний рынок и экспорт. Говоря о рынке внутреннем, Сергей Михайлович с присущей прямолинейностью дал нелестные характеристики. «Тут все понятно, ничего у нас не готово, ничего у нас нет», - обратил внимание бывший губернатор Приморья на недостаток холодильных мощностей и высокие транспортные тарифы.

По мнению Дарькина, коллеги, подписывавшие ранее соглашение с властями о строительстве судов и заводов, включавшее в себя обязательство о производстве филе минтая, знали на что шли. «Мы (то есть, российские компании)в этом году выпустим 200 тысяч тонн минтая, с чем вас всех и поздравляю», - иронизировал над коллегами президент ТИГРа. Он знает о чем говорит – в этом году компании, контролируемые Дарькиным, напротив, спишут три судна, ранее работавшие на минтае. По его мнению, будущее вовсе не за этим продуктом прошлого дня, а за продукцией в маленькой расфасовке.

Что до экспорта, то тут ситуация также непростая. «Нас никто не ждет», - признался Сергей Дарькин. Более того, российские компании выдавливают со всех рынков. По мнению президента ТИГРа, имеет место быть тайный сговор по икре минтая в части ценовой политики. «Мы видим существенное нарушение правил ВТО, и не помогает торговая война между Америкой и Китаем. Мы видим абсолютную закрытость Европы для нашей продукции», - перечислял Сергей Михайлович.

Как считает президент ТИГРа, выходами для дальневосточных рыбаков может быть, во-первых, производство лучшей в мире продукции, самой экологически чистой, самой вкусной. А, во-вторых, необходимо внедрение электронной торговли, так как она менее зависит от мировых регуляторов. «Нужно делать продукцию, которая доходит до конкретного потребителя и продается через электронную торговлю», - соединил два пути в один Сергей Дарькин, - «Это упаковка, это расфасовка и так далее. За этим будущее». По его мнению, могло бы помочь в продвижении продукции дальневосточных рыбаков и государство. По дипломатическим каналам и специальными экспортными агентствами, например. В целом же, Сергей Дарькин отметил неопределенность, в которой сейчас находится рыбная отрасль. Связано это как с новым циклом закрепления прав пользования водными биологическими ресурсами, инвестиционными проектами, мировыми кризисами и замедлением капитализации предприятий, на которое пристально смотрят банки.

Дмитрий Санников