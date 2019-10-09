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Дармовая рыба стала популярным политическим ходом

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В Петропавловске-Камчатском прошла акция по бесплатной раздаче горбуши, сообщает DEITA.RU. Видео с проведения акции «Рыбный край» появилось в социальных сетях во вторник, 8 октября.

Бесплатную раздачу рыбы анонсировал губернатор Владимир Илюхин. По его решению было выделено 170 тонн горбуши. Ее должны были раздавать малоимущим, а именно: пенсионерам, многодетным, а также людям с ограниченными возможностями.

Однако, судя по видео, опубликованному tvk41, за бесплатной рыбой пришли явно не малоимущие граждане. Люди целыми семьями приезжали на автомобиле, и каждый вставал в очереди.

Все в тех же соцсетях напоминают, что раздавать бесплатную рыбу стали после появления слухов, а также некоторых публикаций российских СМИ, что господин Илюхин может не досидеть до конца губернаторского срока, а что уже говорить о предстоящих выборах в 2020 году.

«Губернатору Илюхину и ко стоило бы понять, что голоса народа за хвост горбушки не продаются», «Генеральная репетиция перед выборами. Каждому проголосовавшему по хвосту горбуши и явка обеспечена», «Да там и малоимущие, и далеко небедные за этой горбушей стоят. Ну нравится народу халява, ну пусть стоят. Просто не понятно, почему бы ее не раздавать, когда она в сезон свежевыловленная, а не перемороженная», — пишут в Instagram.

Екатерина Брязгунова

Видео: tvk41

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