Дать или не дать: Медведев решает судьбу жителей Дальнего Востока

В Госдуме с новой силой разгорелись споры о пенсионном возрасте для жителей Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

Комитет по проблемам Севера и ДВФО требует вернуть дальневосточникам прежний пенсионный возраст выхода.

Это станет дополнительно мотиваций для людей остаться на территории. Напомним, до начала пенсионной реформы женщины выходили на пенсию в 55 лет, мужчины - в 60. Сейчас же многие люди после начала пенсионной реформы покинули Дальний Восток, это стало еще одной причиной для миграции населения.

Никто не хочет работать до глубокой старости в тяжелых трудовых и климатических условиях. Разумеется, на возвращение прежнего пенсионного возраста дальневосточникам понадобятся деньги.

По подсчетам комитета, для 1 миллиона 200 тысяч человек нужно будет выделять ежегодно по 16 миллиардов. Такое предложение уже направлено главе правительства Дмитрию Медведеву.

Уровень жизни населения на Дальнем Востоке по прежнему низкий. Как и уровень комфорта городских сред, и, собственно, продолжительность жизни. Пенсионная реформа добавляет к этим тяготам еще годы невыносимой работы в невыносимых условиях.

Инициатива, безусловно, для жителей Дальнего Востока правильная и нужная. Вот только вряд ли она пройдет правительственнный контроль. Ведь в случае ее принятия другие регионы могут обидеться и затребовать идентичные условия. Например, северные регионы Сибири и Западных территорий - там условия труда тоже не сахар.

Ранее коммунисты «навели шороху», заподозрив правительство Медведева в желании продолжить гнуть пенсионную линию не в пользу россиян. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин сообщил, будто бы у него есть сведения о создании рабочей группы по дальнейшему повышению возраста выхода на пенсию. Документального подтверждения этим слухам пока не было.

Напомним, 2018 год в России ознаменовался принятием и началом пенсионной реформы. Согласно новым правилам, женщины начнут выходить на пенсию с 60 лет, а мужчины с 65. Планку подняли на 5 лет.

Инициатива была анонсирована в июне прошлого года во время чемпионата мира по футболу в России. Из-за того, что в крупных городах провозились мероприятия мундиаля, митинги там были запрещены на период турнира.

Но уже 28 июля крупные протесты состоялись в Москве и Санкт-Петербурге. Впервые за историю протестных движений на митинги вышли пожилые люди, недовольные властью. Митинги пошли на убыль после ноября 2018 года. Однако отдельные протестные акции продолжаются до сих пор.

Между тем, повышение пенсионного возраста - нормальная практика для развитых стран. Острая реакция вызвана тем, что подобных прецедентов в российской истории не было вообще.

Василий Кучин