Дата окончания эпидемии в России снова сдвинута

Заметный всплеск заболеваемости коронавирусом в России повлиял на модель сингапурских учёных, рассчитывающих дату окончания эпидемии в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Теперь с нынешними данными специалисты сошлись в расчётах на том, что, скорее всего, побороть заразу в России удастся не раньше 17 августа. Ранее учёные называли в качестве этой даты 12 августа.

Вместе с тем, эксперты уже предупредили, что если ситуация с заболеваемостью в стране продолжит ухудшаться, то предполагаемая дата окончания эпидемии может снова измениться.

Сегодня общее количество зараженных в России составило 134 687 человек.