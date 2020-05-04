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Дата окончания эпидемии в России снова сдвинута
Заразу придётся терпеть немного дольше
Заметный всплеск заболеваемости коронавирусом в России повлиял на модель сингапурских учёных, рассчитывающих дату окончания эпидемии в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Теперь с нынешними данными специалисты сошлись в расчётах на том, что, скорее всего, побороть заразу в России удастся не раньше 17 августа. Ранее учёные называли в качестве этой даты 12 августа.
Вместе с тем, эксперты уже предупредили, что если ситуация с заболеваемостью в стране продолжит ухудшаться, то предполагаемая дата окончания эпидемии может снова измениться.
Сегодня общее количество зараженных в России составило 134 687 человек.