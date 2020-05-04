telegr wh call

Новости

Правительство увеличило авансы по госконтрактам

4 Май 2020, 23:15

Дата окончания эпидемии в России снова сдвинута

4 Май 2020, 22:15

Кремль анонсировал новое совещание Путина

4 Май 2020, 21:33

Отставки, передел рынка и межэлитные конфликты: эксперт оценил обстановку в ДФО

4 Май 2020, 21:15

Расставили приоритеты: в разгар кризиса Россия спасает Африку

4 Май 2020, 20:15

Вирус не знает чинов: кто заражён в российской власти

4 Май 2020, 19:45

Профессор рассказал способ приобрести стойкий иммунитет к коронавирусу

4 Май 2020, 19:15

Охранник угнал автомобиль из женского монастыря в Москве

4 Май 2020, 18:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Дата окончания эпидемии в России снова сдвинута

больница

Заразу придётся терпеть немного дольше

Заметный всплеск заболеваемости коронавирусом в России повлиял на модель сингапурских учёных, рассчитывающих дату окончания эпидемии в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Теперь с нынешними данными специалисты сошлись в расчётах на том, что, скорее всего, побороть заразу в России удастся не раньше 17 августа. Ранее учёные называли в качестве этой даты 12 августа.

Вместе с тем, эксперты уже предупредили, что если ситуация с заболеваемостью в стране продолжит ухудшаться, то предполагаемая дата окончания эпидемии может снова измениться.

Сегодня общее количество зараженных в России составило 134 687 человек.

Читайте также:

Это надолго: ограничения продлят до появления вакцины

В Минздраве обозначили пик эпидемии коронавируса

Названы возможные сроки возобновления полётов за границу

Дмитрий Шевченко

Популярное

Это надолго: ограничения продлят до появления вакцины

Полиция Приморья объявила охоту на любителей шашлыков

Профессор рассказал способ приобрести стойкий иммунитет к коронавирусу

В Минздраве обозначили пик эпидемии коронавируса
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...