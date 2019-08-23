Дата проведения общегородского праздника «Музыкальный пикник на форте Поспелова», который должен был состояться 31 августа и 1 сентября перенесена на две недели. Новая дата проведения фестиваля - 14 сентября. Дата перенесена по объективным причинам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-центр музея имени В. К. Арсеньева.

По сообщению организаторов, причина изменения даты фестиваля - неблагоприятный прогноз погоды. Ожидаются дожди. Также известно, что в данное время идёт ремонт дороги, ведущей к посёлку Поспелово. К новой дате участок дороги протяжённостью 3,5 километра будет восстановлен и открыто движение транспорта по обновлённому дорожному покрытию.

14 сентября жителей и гостей приморской столицы ждут в историческом месте – на военном сооружении форт Поспелова, который, как и вся Владивостокская крепость, был построен для защиты города – форпоста России на Тихом океане. Событие посвящено юбилейной дате - 130-тилетию крепости.

Гостей встретят джазовые коллективы и приморские оркестры. Будет музыка и экскурсии по объектам форта Поспелова в сопровождении историков. На пикнике будет работать фуд-корт.

В праздничный день, 14 сентября, по маршруту «Центральная площадь – Форт Поспелова» будут курсировать бесплатные комфортабельные автобусы.

Организаторы фестиваля - Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» и Приморский музей имени В. К. Арсеньева.

Ирина Павленко