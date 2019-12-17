Новости
Эти специалисты получают 60 до 172 тысяч
17 Декабрь 2019, 10:01
Пушкарев пошел по этапу
17 Декабрь 2019, 09:52
Бензин дорожает на Дальнем Востоке
17 Декабрь 2019, 09:30
Дату будущего снегопада озвучили синоптики
17 Декабрь 2019, 09:15
Гайки все туже: как прошел год Юрия Трутнева
17 Декабрь 2019, 08:45
Резкое похолодание ожидается в Приморье
17 Декабрь 2019, 08:15
«Позорище»: В Большом Камне «отменили» Новый год
17 Декабрь 2019, 07:45
Без света оставят столичных жителей во вторник
17 Декабрь 2019, 07:15
Дату будущего снегопада озвучили синоптики
У жителей столицы есть шансы встретить Новый год со снегом,
сообщает DEITA.RU.
Синоптики составили приблизительный прогноз погоды для Владивостока на ближайшие две недели. Данные размещены на портале «Примпогода».
Как следует из расписания погоды, начиная со среды, 18 декабря, во Владивостоке будет держаться минусовая температура. В среднем, две ближайшие недели в столице ожидается от -3 до -6 градусов днем и до -13 градусов ночью.
Синоптики также сообщают, что преимущественно в городе будет солнечно. Осадки ожидаются только в следующий понедельник, 23 декабря. Будет пасмурно, пройдет снег. До Нового года выпавшие осадки растаять не должны – в городе продолжит держаться минусовая температура.
Елена Миронова