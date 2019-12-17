Дату будущего снегопада озвучили синоптики

У жителей столицы есть шансы встретить Новый год со снегом, сообщает DEITA.RU.



Синоптики составили приблизительный прогноз погоды для Владивостока на ближайшие две недели. Данные размещены на портале «Примпогода».

Как следует из расписания погоды, начиная со среды, 18 декабря, во Владивостоке будет держаться минусовая температура. В среднем, две ближайшие недели в столице ожидается от -3 до -6 градусов днем и до -13 градусов ночью.

Синоптики также сообщают, что преимущественно в городе будет солнечно. Осадки ожидаются только в следующий понедельник, 23 декабря. Будет пасмурно, пройдет снег. До Нового года выпавшие осадки растаять не должны – в городе продолжит держаться минусовая температура.

Елена Миронова