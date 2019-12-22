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Дату мощного снегопада назвали синоптики

снег

Субботу, 28 декабря, погоду во Владивостоке испортит снегопад, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Gismeteo.

Вся предстоящая неделя с 23 по 29 декабря ожидается разной. В основном будут солнечные и слегка морозные дни. Температура будет колебаться от минус трех до минус 10 градусов. По ночам немного прохладнее. Самая низкая температура — 14 градусов мороза.

Два дня на неделе ожидается снег. В среду, 25 декабря, пройдет небольшой снежок, а вот 28 декабря, в субботу, ситуация изменится. Воздух прогреется до нуля градусов и начнутся осадки, преимущественно в виде снега.

Отметим, что, по предварительному прогнозу, в новогоднюю ночь будет холодно и ветрено.

Екатерина Брязгунова

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